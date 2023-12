Saldo Imu | scadenza in arrivo | chi deve pagare e chi no

Leggi su today

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Imu 2023: il tempo stringe. Entro lunedì 18 dicembre i contribuenti dovrannoilper l'anno in corso. Chi? Chi no? Tutti i chiarimenti del ministero dell'Economia e delle Finanze.Imu 2023: chi nonCome spiega una nota del Mef non va versata...