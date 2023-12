Saldo Imu entro il 18 dicembre | chi deve pagare e chi è escluso | attesi 11 miliardi da seconde case | uffici e negozi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La scadenza della seconda rata dell’Imu si avvicina. L’appuntamento con ildell’imposta sugli immobili è fissato per lunedì 18, visto che la scadenza fissata al 16cade di sabato. La buona notizia per chiè che le aliquote fissate per il 2023 dai Comuni sono tali e quali a quelle del 2022, sulla base delle quali è stato calcolato l’acconto del 16 giugno scorso. Se la situazione dell’immobile non è cambiata, dunque, basterà versare lo stesso importo. In realtà, la scadenza vera e propria per ildell’Imu è il 16, ma trattandosi di un sabato è scattata la mini proroga automatica che ha fatto slittare tutto al 18. L’aliquota massima per l’Imu è pari all’1.06% ed è prevista in quasi tutte le città ...