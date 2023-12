Saddam Hussein veniva catturato vent’anni fa Facile parlarne ora | col senno di poi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “L’hanno preso come un topo, in una tana diventata una trappola: senza sparare un colpo, senza versare sangue, nell’ ‘Alba rossa’ d’un Iraq finalmente libero dalla paura del ritorno del dittatore. Hanno preso un uomo isolato, senza neppure un telefonino, ormai tagliato fuori da contatti operativi con la resistenza irachena, costretto a cambiare nascondiglio ”ogni tre ore”, con addosso 750mila dollari in contanti che forse non bastavano più a comprargli l’omertà dei complici. Hanno preso, il deposto dittatore dell’Iraq: un uomo solo, che del potere – riferisce chi l’ha visto e gli ha parlato dopo la cattura – conserva l’arroganza: stanco, smarrito, ma non pentito (”Sono stato un leader fermo, ma giusto”)”. Così iniziava il pezzo con cui, domenica 14 dicembre 2003, dall’ufficio dell’Ansa di Washington, raccontavo la cattura di ...