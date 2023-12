Sacchi | “L’Inter ha sbagliato contro la Real Sociedad | ma agli ottavi non deve avere paura di nessuno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Arrigoha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport lo 0-0 tra Inter e, costato ai nerazzurri il secondo posto nel girone di Champions League: “L’errore delè stato lasciare la pallaavversari per quasi tutta la partita. C’è da dire che gli spagnoli non sono mai stati particolarmente pericolosi, ma grazieottimi palleggiatori che hanno sono riusciti a gestire il ritmo gara. I nerazzurri non hanno mai pressato gli avversari. La squadra di Inzaghi è cresciuta molto nelle ultime stagioni, ma bisogna completare l’opera per diventare protagonisti anche in Europa“. L’ex allenatore ha poi analizzato le insidie del sorteggio: “I rischi non mancano: Arsenal, Bayern Monaco,Madrid, Manchester City e probabilmente Barcellona. ...