Sacchi: 'L'Inter ha sbagliato contro la Real Sociedad, ma agli ottavi non deve avere paura di nessuno'

Arrigoha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport lo 0 - 0 trae Real Sociedad, costato ai nerazzurri il secondo posto nel girone di Champions League: ' L'errore dell'è stato ...

Sacchi: "Inter, servono altre armi. In Europa non puoi colpire solo in contropiede" La Gazzetta dello Sport

Sacchi: “Inter, commesso un grosso errore. Solo contropiede, Inzaghi dovrà alzare l’asticella” fcinter1908

Inter, Inzaghi sul turnover: "Ho fatto riposare Lautaro e Barella per un motivo"

Simone Inzaghi gestisce le energie in questo finale di 2023. Ieri sera in Champions League, il tecnico dell'Inter ha tenuto a riposo due pilastri come Lautaro Martinez e Barella anche in ...

Sacchi: 'L'Inter di Inzaghi ha campioni, ma non bastano difesa e contropiede per diventare protagonista in Europa'

Arrigo Sacchi fa il punto sulle squadre italiane in Champions League ... Non possiamo sempre puntare soltanto sul contropiede e sulle difese eroiche. Servono altre soluzioni". INTER - "I nerazzurri ...