Ryan Reynolds | Netflix si aggiudica i diritti del nuovo film con la star di Deadpool prodotto da Simon Kinberg

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)si èta iper la distribuzione delinterpretato e prodotti da, in stile Ocean's Eleven.sarà protagonista di una nuova heist comedy esi èta iper il progetto compiendo un importante investimento a 7 cifre. Per ora il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli. I primi dettagli del progetto Ilscritto da Dana Fox avrà come protagonista, coinvolto anche come produttore insieme a. Secondo le prime indiscrezioni ...