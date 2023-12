Rugby: Eddie Jones torna sulla panchina del Giappone

Contratto fino al 2027 per l'ex ct dell'Australia ROMA - Dopo la dolorosa eliminazione della sua Australia nella fase a gironi dei Mondiali, e le dimissioni nell'ottobre scorso,Jones tornerà in panchina. Il 63enne coach australiano, ex ct anche dell'Inghilterra, allenerà, per la terza volta in carriera, il Giappone. Jones, che ha madre e moglie giapponesi, inizierà a ...

Rugby: Eddie Jones torna sulla panchina del Giappone - Altri Sport - Ansa.it Agenzia ANSA

Rugby: Eddie Jones torna sulla panchina del Giappone sport.tiscali.it

Japan reappoints former Wallabies coach Eddie Jones

Eddie Jones has been named new head coach of Japan, ending weeks of speculation over the Australian's reappointment.

Eddie Jones appointed Japan head coach for second time

Eddie Jones has been appointed as Japan head coach for the second time. The former England boss will take up his post on January 1, the Japan Rugby Football Union announced. Jones stepped down from ...