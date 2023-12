Rudy Guede | parla la ex che lo ha denunciato per violenze | “È un mostro”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)deve rispondere alla denuncia perdella sua ex fidanzata. La ragazza, di cui si rispettano generalità e privacy, ha rilasciato un’intervista al Tg1. Il trentaseienne ivoriano ha scontato tredici anni di carcere per la condanna in via definitiva per l’assassinio di Meredith Kercher. La ragazza statunitense era in Ersamus all’Università per stranieri di Perugia e fu stuprata e massacrata la notte di Halloween del 2007. “Mi sono innamorata di un, che si è tolto la maschera dopo aver scontato la pena“, ha detto l’ex fidanzata.Leggi anche: Suicida l’attrice che haDepardieu per stupro L’ex fidanzata diintervistata al Tg1“Mi sono innamorata di un” “ha della rabbia, della frustrazione, della ...