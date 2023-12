Rubiales | «Hermoso? Sa che sta mentendo Io e Vilda siamo stati ricattati da alcune calciatrici»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luisha parlato su YouTube con Alvise Perez dello scandalo di cui è al centro dalla finale dei Mondiali femminili;è stato accusato di aver dato un bacio non consensuale alla calciatrice spagnola Jennidurante la premiazione. «Per due o tre mesi si è parlato molto di me e molto poco di altre cose più importanti. La controversia del bacio non consensuale è stata usata come cortina fumogena dal governo per evitare di parlare dell’amnistia». Lehanno inoltre dichiarato di non aver mai chiesto il licenziamento del loro ex allenatorereplica: «isolati perchéda ...