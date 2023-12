Rubati farmaci dall’ospedale San Marco | indagini in corso

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sottratti insulina, adrenalina ed emoderivati. La Polizia indaga su un furto die materiale medico avvenuta l'altra notte nellaa interna all'ospedale Sandi Grottaglie, in provincia di Taranto. A quanto si è appreso, i ladri sono riusciti a entrare dopo aver sfondato la parete da un locale adiacente. Ad accorgersi del furto sono stati alcuni dipendenti alla riapertura dellaa. In particolare, sarebbero stati sottratti iconservati negli armadi refrigerati, come insulina, adrenalina ed emoderivati. La direzione ospedaliera ha presentato denuncia al commissariato di polizia che ha avviato leper risalire ai responsabili.