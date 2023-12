Ruba il bancomat dell’amico e preleva i soldi | nei guai 51enne sannita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato undel posto, già noto alle forze dell’ordine, per furto ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Nell’ottobre scorso un cittadino del posto aveva denunciato che dalla sua carta di credito erano stati inspiegabilmenteti cinquecento euro. I carabinieri hanno immediatamente orientato le indagini sulle frequentazioni dell’uomo e, anche grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza dell’ufficio postale di San Bartolomeo in Galdo, presso cui è risultato effettuato il prelievo, sono riusciti ad individuare e ad identificare ilche, essendo un frequentatore della casa del malcapitato, si era impadronito furtivamente della sua carta di credito, l’aveva ...