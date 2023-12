Rozzano demolisce l’unico bene visitabile confiscato alla mafia E con lui la battaglia vinta dallo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il 59esimo Consiglio dei Ministri dello scorso 17 novembre ha approvato un disegno di legge che prevede che, in caso di accertamento di abusi non sanabili, unsequestratopuò essere demolito, una voltadefinitivamente. In questo caso, solamente l’area verrebbe acquisita al patrimonio indisponibile del Comune in cui ilsi trova. Non è ancora norma. Ad oggi, però, la demolizione è comunque ammessa, con modalità differenti e in situazioni molto particolari. Per esempio a, comune di 40mila abitanti, a sud di Milano, si. E sisenza che si sia riscontrato alcun abuso. Si...