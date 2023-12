Roma-Sheriff | Mourinho oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La, dopo aver perso terreno dalla Slavia Praga, vuole portare a casa i tre punti contro lonel match valevole la fase a gironi di Europa League 2023/2024. La squadra capitolina vuole chiudere nel miglior modo possibile questa fase, per poi concentrarsi su quella ad eliminazione diretta. Il tecnico giallorosso Josèalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 13 dicembre alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE SportFace.