Roma | rapina in ufficio postale in zona Magliana | arrestato 50enne

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CRONACA DI– Si presenta in undel quartieredi, e, minacciando il direttore, riesce a prendere quasi 3 mila euro dalle casse. Per questo un uomo di 50 anni, italiano, e’ statoper. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle ore 18 quando ile’ entrato nell’in via Caprese. L’uomo, dopo aver minacciato il direttore dell’, ha quindi preso i soldi dalle 4 casse all’interno dell’, per un totale di circa 2700 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Aurelio della Polizia di Stato e i poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica, che hannoil ...