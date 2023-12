Roma | fa il parcheggiatore abusivo davanti all’ospedale… ma è ai domiciliari

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), 13 dicembre 2023 – Nell’ambito dei servizi antidegrado e antiabusivismo posti in essere dalla Polizia di Stato, in tutta la capitale, questa volta l’attenzione degli agenti della Questura diè stata rivolta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi dei nosocomi. Nella mattinata di ieri, i poliziotti dei Commissariati Colombo, Monteverde, Porta Pia, Casilino ed Esposizione, con il coordinamento dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio straordinario presso l’ospedale C.T.O, il Bambin Gesù, il San Camillo Forlanini, Policlinico Umberto I, il Sant’Eugenio e il Policlinico Casilino, volto ad individuare e sanzionare soggetti che abusivamente richiedono e riscuotono somme di denaro per il parcheggio, approfittando del delicato momento in cui si trovano le persone che si recano in ospedale. Durante ...