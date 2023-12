Roma | Dybala mette nel mirino la sfida contro la Juve

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), Pauloal lavoro per recuperare dopo l’infortuniola Fiorentina: l’obiettivo è tornare per lacon laha rimediato un infortunio muscolare durante la partita-Fiorentina, uscendo dal campo già nel primo tempo. I tempi di recupero previsti sono di circa 3 settimane, ma lui non vuole saltare la partita da ex allo Stadiumlain programma il 30 dicembre. Per questo, come spiega il Corriere dello Sport, è disposto a fare l’impossibile per esserci, lavorando mattina e pomeriggio tra Trigoria e casa sua.