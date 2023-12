(Di mercoledì 13 dicembre 2023)- C'è preoccupazione in casain vista della sfida contro lo Sheriff , valida per l'ultima giornata dei gironi di Europa League. L' emergenza è scattata in difesaannunciato dallo ...

Roma, come sta Mancini: il problema importante svelato da Mourinho

- C'è preoccupazione in casain vista della sfida contro lo Sheriff , valida per l'ultima giornata dei gironi di Europa League. L' emergenza è scattata in difesaannunciato dallo stesso Mourinho in conferenza stampa : "...

Roma, come sta Mancini: il problema importante svelato da Mourinho Corriere dello Sport

Roma Sheriff, Mourinho: 'Aspettative Sono abituato. Sul rinnovo ho idee chiare' Sky Sport

Energia, Pecoraro: italiani a favore di solare e eolico

Roma, 13 dic. (askanews) - "Gli italiani si confermano decisamente a favore del solare e dell'eolico. Il nostro rapporto dice chiaramente che oltre l'80% degli italiani, un dato costante in quindici a ...

Migranti in Albania, la Corte costituzionale albanese “sospende” l’accordo tra Rama e Meloni. Tre mesi per la sentenza

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...