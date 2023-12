Roma Capitale e Acea Spa | nuova stagione per l’illuminazione pubblica

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) POLITICA– “È stato approvato dall’Assemblea capitolina l’accordo transattivo trae Acea Spa che sana ogni tipo di pendenza tra Campidoglio e società controllata e consente di mettere a gara il servizio. L’accordo rappresenta l’avvio di unaper. Con la sottoscrizione della transazione, il Campidoglio investe 65 milioni di euro per potenziare il servizio con interventi mirati. In particolare, saranno effettuati lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti che puntano a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, soprattutto con riguardo alla periferia della città”. E’ quanto fa sapere il Comune di, in una nota. ” Il primo aspetto su cui l’Amministrazione capitolina ...