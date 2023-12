Roma Attività antidroga a Tor Bella Monaca | 8 arresti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CRONACA DI– Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno portato a termine un’intensanelle principali piazza di spaccio del quartiere di Tor. In manette sono finite 8 persone e sono state sequestrate centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack e hashish. Lerientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri diper prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e degrado nelle periferie. In via Paolo Ferdinando Quaglia, i Carabinieri della Stazione diTorhanno arrestato due ...