Roma | Aouar | «So che devo fare meglio per aiutare la squadra e spero di farcela»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Houssem, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Houssem, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff. PAROLE – «Sì, sono pronto per domani.di giocare perché non ho giocato tanto nelle scorse partite. So cheperladi. Vogliamo vincere sempre perché quando giochiamo per laè l’obiettivo. Sappiamo che sarà difficile finire primi, ma non è impossibile. Domani andiamo con una mentalità vincente e speriamo di essere primi a fine partita. È la prima volta che sono lontano da ...