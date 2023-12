Roma | al via i controlli anti-degrado | tocca a piazzale Ostiense | DASPO urbano a 5 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), avviati inella Capitale. Sotto esame: 9fermate, 5 condannate alindossa la lente d’ingrandimento, proseguono inella Capitale. L’obiettivo è evitare ogni forma di danneggiamento od oltraggio all’interno del territorio. In occasione dell’Anno Santo, verranno aumentati ial fine di assicurare una città senza alcun tipo di impedimento. Suona come un’impresa che diventa possibile grazie alla collaborazione di tutti, in special modo delle autorità . Nello specifico questi giorni sono caratterizzati daiin zona Eur, in ...