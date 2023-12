Roma | 16enne si chiude in bagno e si spara | è gravissimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dramma a, nel quartiere di Tor de' Cenci, periferia del IX Municipio. Un ragazzo di 16 anni si èto con la pistola del padre dopo essersi chiuso in. E'. I fatti ieri pomeriggio. Si è chiuso indopo aver preso la pistola del papà che di mestiere fa la Guardia Giurata. Poi, dopo essersela puntata alla testa ha aperto il fuoco. E' questo il drammatico racconto di quanto avvenuto ieri nella Capitale e che vede protagonista, purtroppo, un giovanissimo. Ancora non sono chiari i motivi del gesto. Il ragazzo, di soli 16 anni, lotta ora tra la vita e la morte all'Ospedale San Camillo didove è stato trasportato d'urgenza. Sul caso indaga la Polizia.