Rivoluzione in Serie A | Addio al Geoblocking | Libertà di Scelta per i Tifosi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) UE aboliscenel calcio: dal 2025,die prezzi convenienti perdellaA italiana. Una svolta epocale per gli appassionati di calcio in Europa: il Parlamento UE ha approvato una mozione che elimina ilper la visione delle partite di calcio. Dal 2025, ipotranno liberamente abbonarsi a piattaforme di trasmissione estere, scegliendo l’opzione più conveniente. La Decisione dell’UE:nalL’europarlamentare danese Karen Melchior è stata la forza trainante dietro questa storica decisione. Con 376 voti a favore e 111 contrari, la mozione promette di cambiare radicalmente il modo in cui iaccedono alle partite di calcio, eliminando le restrizioni ...

Cos'è il Geo Blocking e perché può partire una rivoluzione nei diritti tv

Una vera e proprianel mondo dei diritti televisivi, anche e soprattutto in quelli relativi agli eventi in ...Tv e, appunto, eventi sportivi in Europa. Ma cos'è e come funziona il Geo ...

Geo-blocking addio, rivoluzione nel calcio: in Italia (in Europa) si potranno vedere streaming esteri - ilNapolista IlNapolista

Salernitana, Dia e Mazzocchi ai saluti: clamorosa rivoluzione Tuttocampo

Ufficiale, il Parlamento UE favorevole alla rimozione del geo-blocking: dal 2025 potrebbe essere un rivoluzione

CALCIO E SPORT - Il Parlamento europeo dice sì alla volontà di rimuovere i blocchi geografici per i servizi di streaming di eventi sporti in diretta ...

Rivoluzione Diritti TV, il Parlamento UE favorevole a rimuovere il "geo-blocking"

Il Parlamento europeo dice sì alla volontà di rimuovere i blocchi geografici per i servizi di streaming incentrati su film, serie tv e la trasmissione di eventi sportivi in diretta. Si tratta di una ...