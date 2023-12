Ripartire non è mai semplice | il Benevento è in ‘buona’ compagnia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMarcello Carli, magari, non conosceva bene la Serie C e il raggruppamento meridionale, ma sapeva come funziona il mondo del calcio. Il direttore tecnico, investito in estate dell’arduo compito di faril, aveva messo in conto le difficoltà, perché disintossicarsi dalle scorie di una retrocessione non è mai compito. Vincere è impresa ardua in qualsiasi campionato, a maggior ragione in un torneo agonistico come quello di Lega Pro, portandosi dietro situazioni spinose, con giocatori pronti alla fuga nonostante contratti onerosi.Carli si è dovuto destreggiare tra mille inconvenienti, decidendo di puntare su un tecnico giovane come Matteo Andreoletti, convinto che il bergamasco potesse essere la persona giusta su cui costruire il nuovo progetto. Un progetto che, a parole, non avrebbe ...