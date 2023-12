Rimpasto di Giunta | Dalmine ha il suo nuovo vice sindaco | è la civica Cinzia Terzi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha il suo. E’ una donna, giovane e preparata, e appartiene ad una lista, In, che oggi siede in Consiglio Comunale tra le fila della maggioranza. Lei, ildel primo cittadino Francesco Bramani, è. Va così a riempirsi anche l’ultima casella che era rimasta vuota dopo ildilegato al cambio di casacca politica dell’ormai exe assessore alla Cultura Gianluca Iodice che, passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia, ha dovuto lasciare il passo rispetto a tutte le nomine e deleghe di sua competenza. Un lavoro certosino quello fatto da Bramani, in quota Lega, che si ...