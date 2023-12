(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Delle squadre di seconda fascia,è oggetto della curiosità di molti per il salto in avanti che riuscirà a compiere nel 2024 . L'arrivo di soluzioni tecniche condivise con Red Bull è la ...

Ricciardo e Alphatauri, ricostruzione in comune: 'Non è più un junior team'

Direi, senza passare per paternalista, che hanno la testa nel posto giusto, ci ...

Daniel Ricciardo ha ripercorso il suo rientro in Formula 1, dal momento in cui ha firmato per la Red Bull come pilota del simulatore fino al test di Silverstone che ha convinto il team di Milton Keyne ...

nel 2024 infatti l’AlphaTauri cambierà nome e sarà ancora più legata al team Red Bull, non limitandosi più a svolgere il semplice ruolo di junior team. L’intento di Ricciardo – che sarà in macchina ...