Rfi assegna appalto da 71 mln per il centro di controllo multistazione della linea Napoli-Bari

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Rete ferroviaria italiana (Rfi), società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS Italiane, aggiudica la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi relativi all’installazione dell’apparato centrale computerizzato, al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Hitachi rail Sts Spa, Eredi Giuseppe Mercuri Spa e Comesvil Spa. I lavori, fa sapere Fs in una nota, interesseranno la tratta Maddaloni-Cervaro, lungo laferroviaria alta capacità, e prevederanno la realizzazione di impianti di segnalamento, telecomunicazioni, opere civili e impianti tecnologici per un importo totale di 71 milioni di euro. L’installazione dell’innovativo apparato tecnologico è propedeutica e complementare all’attivazione dell’Ertms (European rail transport management system), ...