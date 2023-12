Rennes vs Villarreal – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I tifosi presenti al Roazhon Park giovedì 14 dicembre sera assisteranno a una battaglia per il primo posto nel Gruppo F dell’Europa League di questa stagione, quando ilaccoglierà il, squadra della Liga, in Francia. Entrambe le squadre si sono già assicurate un posto nelle fasi a eliminazione diretta della competizione, ma solo le vincitrici delle sezioni potranno accedere direttamente agli ultimi 16 anni. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha subito una serie di sconfitte in Ligue 1 solo per la seconda volta in questa stagione, dopo che il Monaco è arrivato al Roazhon Park sabato sera ed è riuscito ...