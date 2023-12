Reinventare lo Stato Sacconi e Verbaro raccontano prospettive e futuro della riforma

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non fu certo un anno banale, il 1993. L’Italia era travolta dalla tempesta di Tangentopoli, che spazzò via i residuivecchia classe dirigente targata Prima Repubblica. La mafia piazzava le ultime bombe, chiudendo un’altra stagione di orrendi eccidi, cominciata con Capaci, l’economia tentava di assimilare e smaltire la manovra da 93 mila miliardi di lire voluta l’anno prima dal governo di Giuliano Amato, con annesso prelievo forzoso sui conti correnti, passato ormai alla storia. In quell’anno, prendeva corpo il decreto legislativo 29/1993 (l’esecutivo di Amato sarebbe caduto pochi mesi dopo, a fine aprile) con la quale giungeva al suo zenit uno dei più profondi tentativi diorganica che l’Italia avesse mai conosciuto dal 1865, quattro anni dopo l’Unità, fino ad allora. Era la Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni ...