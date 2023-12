Reggia di Caserta | il 20 dicembre al museo il Gran Ballo a Corte

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). Una serata d’altri tempi il 20alladi. Le atmosfere dellaborbonica tornano in vita con ila cura dell’associazione Società di danza Napoli e. Gli Appartamenti reali saranno aperti fino alle 23.15 con ultimo accesso alle 22. Ildel MiC si prepara per una giornata speciale in pieno spirito natalizio. Mercoledì 20ilsarà aperto fino a sera per offrire a tutti i visitatori suggestioni ed esperienze uniche sulle note del valzer, della quadriglia e della contraddanza. Con un primo spettacolo alle 20 e un secondo alle 21, i danzatori in abiti d’epoca ottocenteschi animeranno il Vestibolo superiore ...