Regali di Natale | cosa troveranno gli italiani sotto l’albero? La parola all’esperto

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I prodotti per la cura della persona quest’anno sono tra idipiù amati dagli. Tra buoni per i trattamenti di bellezza, profumi, cosmetici e gioielleria, glispenderanno di più del 2022, quando a pesare sulla spesa per i pensierini natalizi c’erano inflazione e caro-bollette. Tuttavia i giocattoli restano i prodotti più acquistati in assoluto, insieme al cibo. La stima arriva dall’Ufficio Studi di Confcommercio, che da 15 anni traccia il profilo degli acquisti preferiti daglidurante le festività. La previsione di spesa è di circa 8 miliardi e mezzo contro i 7,2 del 2022. Secondo il direttore dell’Ufficio Studi Mariano Bella la crescita è dovuta all’aumento dell’occupazione, agli assegni dei nuovi pensionati, agli effetti del taglio del cuneo fiscale e al ...