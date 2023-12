Red Sox | il tassista che pubblica i guadagni sui social sospeso dalla sua cooperativa per una settimana dopo una denuncia dei colleghi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Cotabo, una delle due cooperative che riuniscono i taxi bolognesi, haper unaRoberto Mantovani in arte “Red Sox“, ildivenuto notondo suii proprigiornalieri come gesto dinei confronti dei“no-Pos”. Come ricostruisce il Corriere di Bologna, Mantovani era stato convocato per essere ascoltato il 2 novembrele segnalazioni da parte di altri tassisti, che lo accusavano di aver leso l’onorabilità dellaoltre un mese è arrivata la sanzione. Red Sox ha scritto su Twitter di aver saputo della decisione da una telefonata della giornalista del Corriere. Ore 9:45 Mi sveglia una giornalista che mi chiede un commento ...

Cotabo, una delle due cooperative che riunisce i tassisti bolognesi, ha sospeso per una settimana Roberto Mantovani, in arte '', il tassista che da mesi fa parlare di sé perché pubblica sui social i suoi guadagni giornalieri e denuncia i suoi colleghi che non vogliono essere pagati con le carte di credito. Come ...

