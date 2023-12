Rapinatore armato in un negozio | la donna si oppone a mani nude | il video

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Carmela Ciurciù, 32 anni, titolare di undi fotografia a Brembate di Sopra, Bergamo, si è vista entrare un ladro a volto copertodi taglierino in. Lo ha affrontato a, riuscendo a salvare parte dell’incasso giornaliero. Idelle telecamere di sicurezza sono inquietanti. Leggi anche: Rudy Guede, parla l’ex che lo ha denunciato per stupro “Un incubo, ma faccio questo lavoro da una vita” “Faccio questo lavoro da una vita e avevo sempre sostenuto che in caso di rapina non bisognasse reagire perché la sicurezza viene prima di qualunque altra cosa, ma quando ho sentito ledi quell’uomo addosso ho provato così tanta rabbia che l’istinto di difendermi ha preso il sopravvento”. Ciurciù è consapevole di aver rischiato la vita, ...