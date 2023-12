Rapina alle poste a Roma | si fa consegnare 2 700 euro | la Polizia irrompe e arresta il malvivente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Scene da film ieri pomeriggio a, teatro di un tentato colpoterminato con l’arresto deltore. Il tutto è successo nella zona della Magliana Nuova: ecco i particolari. Momenti di paura ieri pomeriggio nella zona della Magliana Nuova. Qui è andata in scena una tentatacon un criminale che aveva messo nel mirino l’ufficio postale di Via Caprese. Il blitz è scattato intorno18.00: l’uomo, sembrerebbe senza complici, è entrato nell’Ufficio Postale dirigendosi subito verso gli sportelli per farsil’incasso.ieri presso l’ufficio postale alla Magliana: ecco cosa è successo – Foto: Fernando A. Facebook/(ilcorrieredellacitta.com)Sul posto però sono intervenute tempestivamente diverse volanti della ...