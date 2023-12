RAI1 | LE SERIE CHE VEDREMO DA GLORIA A MUSSOLINI FORSE TORNA IL GIOVANE MONTALBANO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Rai Fiction ha svelato le fiction chenel 2024 e le linee guide di tutti i progetti che andranno sul set prossimamente. A parlare è Maria Pia Ammirati, direttrice della serialità della tv pubblica, al mensile Tivù. MARE FUORI E LEGIOVANILI “Con Mare Fuori siamo riusciti a riprenderci un pubblico, quello, che avevamo perso. La nuova stagione si giocherà su più set, fuori e dentro il carcere, e questo ci ha permesso di giocare con il linguaggio e con i punti di vista”. “Ci saranno quindi delle aperture all’ironia, degli accendi comedy e spingeremo di più sul melò”, svela Ammirati. Nel 2024 arriverà l’inedito Estranei sull’amore tra una ragazza italiana e unsikh, il sequel di Nudes e Never too late per RaiPlay. NUOVI CRIME? MEGLIO I DRAMEDY “Onestamente non sono alla ricerca di crime. Non ...