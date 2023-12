Quotazioni di petrolio e gas in caduta libera Bene per inflazione | tassi e bilanci familiari Male per i segnali dall’economia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In circa due mesi ilha perso il 20% del suo valore, il gas il 38%. Un barile di brent (il greggio estratto nel mare del Nord che fa d riferimento per i due terzi degli scambi mondiali) si compra oggi per 74 dollari, contro i 92 dollari del 20 ottobre scorso. Un megawattora di gas, che prima si vendeva a 57 euro, si paga ora 35 euro. Buone notizie dunque per le bollette, il costo della benzina. Più in generale per l’e, a cascata, per le prossime decisioni delle banche centrali che, seppur con i loro tempi, potrebbero ridurre un po’ il costo del denaro già nel 2024. Quindi spinta all’economia e rate di prestiti e mutui meno cari. A favorire i cali è una molteplicità di fattori. L’inverno, per ora, non è stato particolarmente freddo, siamo a metà dicembre e i siti di stoccaggio di gas sono ancora quasi pieni in gran parte dell’Europa ...