Queste bombe non sono aiuti militari statunitensi a Israele

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il 6 dicembre 2023 è stata pubblicata su Facebook un’immagine didisposti in ordine in un luogo all’aperto. Nell’immaginepresenti anche due scritte, in arabo e in inglese, in cui si afferma che la foto mostra l’arrivo di un nuovo «lotto diamericani ai bambini della Palestina». Secondo il contenuto social in questione, quindi, la scena mostrerebbe delle armiconsegnate all’esercito israeliano, che da oltre un mese bombarda la Striscia di Gaza all’interno del conflitto contro Hamas iniziato dopo l’attacco del 7 ottobre del gruppo estremista palestinese. Si tratta di un’informazione fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto oggetto di analisi è reale ma non è stata scattata a dicembre 2023 e non ritrae...