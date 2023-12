Questa non è la solita zuppa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Cucina d’autore e grande distribuzione, questo matrimonio s’ha da fare. Lo ha fatto Lorenzo Cogo. Non è il primo, perché le collaborazioni tra grande cucina e supermercati ne abbiamo già viste, dai cornetti Algida con ricetta stellata ai panettoni Esselunga firmati Da Vittorio, ma il giovane (sì, è ancora giovane!) chef vicentino ha ideato un prodotto unico, studiato e realizzato apposta per i supermercati: unain busta disidratata pronta in appena tre minuti, aggiungendo semplicemente acqua bollente. Insomma non ci ha messo solo la firma per fare bella figura e attirare i clienti. «Ho investito tutto me stesso» racconta a Linkiesta Gastronomika Lorenzo Cogo «nel vero senso della parola, non ho né sponsor né investitori. Sono totalmente proprietario del mio business: ci credo molto». Le zuppe, lanciate in tre gusti, non sono semplicemente delle zuppe in busta. ...