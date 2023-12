Quattro italiani su 10 mangiano cibi bio | ma sanno poco su certificazioni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi anni è aumentata la richiesta dibiologici: nell'ultimo mese il 40% degliha consumato prodotti di questo tipo almeno tre ovolte a settimana; ad amarli di più sono i giovani (62%), i laureati (47%), e le persone originarie delle regioni del Sud e Isole (48%). In particolare, gli alimenti biologici più consumati sono le uova fresche (69%), gli ortaggi (66%) e la frutta (62%), scelti poiché considerati salubri, naturali e rispettosi dell'ambiente. È infatti opinione diffusa che ibiologici contengano meno pesticidi e siano prodotti con processi che presterebbero una particolare attenzione alla sicurezza. Tuttavia, il consumatore non è poi così preparato rispetto allebiologiche e per questo può essere indotto in ...