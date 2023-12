“Quando ho provato il desiderio di volare giù dalla finestra” | Giovanni Ciacci e la depressione

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è un costumista della TV italiana, noto al grande pubblico per la sua discussa partecipazione al Grande Fratello VIP, da cui è stato squalificato dopo le accuse di bullismo verso un altro concorrente, Marco Bellavia. In un’intervista al Riformistasi è aperto sulla sua salute mentale, in particolare sullache lo affligge da mesi. “Non sto bene, è stato un anno davvero difficile… mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri”, ha confidato il costumista a Greta Mauro.ha spiegato che adesso, per lui, l’HIV, da cui è affetto, è passata in secondo piano, perché tutte le sue energie sono dedicate a combattere contro la: “passando accanto ad ...