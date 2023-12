Quando Giger Spice si cucì addosso una bandiera | la storia dell’abito Union Jack

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Life&People.it Doveva certamente fare molto freddo nel febbraio di quell’ormai lontano 1997 a Londra; ma a riscaldare ed infiammare il palco dell’Earls Court Exhibition Centre, in una serata speciale come quella dei Brit Awards, ci pensò all’epoca l’indimenticabile Ginger. E’ il 24 febbraio e, sul finire degli anni ’90, Geri Halliwel appare con un look divenuto iconico al fianco delle sue storiche compagne d’avventura, esibendosi in “Wannabe” e “Who Do You Think You Are”, due dei successi della celebre pop band tutta al femminile. La più esuberante ed esplosiva delleGirls, quella sera, si ‘veste’ d’orgoglio, nel vero senso della parola: un orgoglio patriottico. La popstar indossa per l’occasione l’indimenticabile abito che ha scritto nuove pagine delladell’nel mondo ...