Quando Draymond Green perde il senno

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)gioca in Nba nei Golden State Warriors e con i Warriors ha vinto quattro volte l’Anello.è scaltro e potente, una forza della natura, per i più, e a ragione, uno dei migliori difensori dell’Nba e quindi del basket mondiale.è bravo a conquistare rimbalzi e a rendere difficile agli avversari giocare, a rubare palloni ed eccelle in quel meraviglioso gesto tecnico, spesso sottovalutato, che è la stoppata. Di gente come lui in giro ce n’è poca. Dicono, tra questi il suo coach Steve Kerr, cheabbia la capacità, assai rara, di capire l’avversario, accorgersi prima degli altri di quello che sta per fare, per questo è tanto bravo a difendere. C’è bisogno di intelligenza e scaltrezza ...