Qualche pioggia passeggera | poi torna il sereno in vista del weekend

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La debole perturbazione giunta dalla Francia attraversa in mattinata la Lombardia, conin particolare sui settori centrali e orientali e nevicate poco abbondanti solo oltre i 1700/1900 m di quota. Da venerdì è previsto l’arrivo di un forte anticiclone con massimi di pressione centrati sulla Francia, che molto probabilmente garantirà tempo stabile e soleggiato per tutta la prossima settimana, con temperature molto oltre la media del periodo in montagna. Da verificare giorno per giorno la possibile formazione di nebbie sulla media e bassa pianura. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 13 dicembre 2023 Tempo Previsto: al mattino deboli piogge su medo/alta pianura centro orientale, Orobie, Alpi bresciane e alta Valtellina, con deboli nevicate in esaurimento oltre 1700 ...