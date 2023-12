“Punte strane” A dicembre picchia il termometro | cosa sa Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ci si avvicina al giro di boa dell'ultimo mese dell'anno e con esso anche le feste di Natale sono ormai ad un passo. Ma quali sono le previsioni meteo di questo periodo? A rispondere alla domanda è il meteorologo Paolo, che si collega su La7 nel corso della puntata del 13di Omnibus per fare un quadro della situazione del tempo: “Nella situazione di ieri la parte più intensa della perturbazione si era mantenuta al di là delle Alpi, ma nella foto di questa mattina è entrata decisamente e gli effetti si vedono, nel senso che già ci sono piogge di una certa consistenza in atto e piuttosto estese al Nord. La previsione per oggi, mercoledì 13, dava questo peggioramento soprattutto sulla parte centro-orientale, qualche schiarita nella parte occidentale, il nord-ovest resta un poco protetto dall'arco Alpino visto ...