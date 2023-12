Pugni in campo | l’Italia come la Turchia |  maxi squalifica

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La violenza sui campi da calcio è un brutto spettacolo per tutto lo sport nazionale, piovono maxi squalifiche per provare a metterci un freno. Il mondo del calcio è spesso al centro di dibattiti a causa di alcuni episodi di violenza che minano la bellezza di questo sport a causa di comportamenti sbagliati di alcuni individui. Si tratta di fenomeni che purtroppo accadono ancora oggi sebbene si cerchi di diminuire al minimo possibile la frequenza con cui questi episodi si manifestano. Nel corso degli anni in Italia si è sentito parlare di tanto in tanto sia di fenomeni di violenze da parte dei tifosi all’intero o all’esterno dell’impianto di gioco oppure anche di problemi in. Un episodio che per fortuna non riguarda il nostro Paese ma che ha fatto molto scalpore negli ultimi giorni è quello che è avvenuto inin cui l’arbitro Halil Umut ...