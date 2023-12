Pugni | giudici e gambe tese

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Chi parla male pensa male e (a volte) fa persino male, recita un adagio divenuto proverbiale. Quale delle tre fasi sia la peggiore, in verità sarebbe il caso di domandarselo. Di certo uno che non pensa proprio bene, e infatti fa parecchio male, è il presidente dell’Ankaragucu, squadra turca, che è entrato in campo e ha sferrato un micidiale pugno in faccia all’arbitro. L’hanno arrestato, bene. Ma che sia proprio un buon pensiero di alta democrazia sospendere a tempo indeterminato l’intero campionato, non sapremmo dire: a volte ifanno peggio dei presidenti pugnaci. Ad esempio al tribunale di Marsala (no Turchia) il procuratore ha deciso di mettere il braccialetto elettronico a due fidanzatini e imporre a lui (molesto) di stare alla larga da lei (minorenne) dopo la denuncia drammatica della madre: “Mia figlia ha una relazione malata… vi scongiuro, aiutatemi”. ...