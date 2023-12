(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Dovrà essere un Pianodele dovremo essere bravi nella pianificazione. Dobbiamo avere riguardo alla vocazione produttiva e rispetto delledelanche alla luce del Pnrr”. Queste le direttive del lavoro che porterà all’adozione del nuovo strumento urbanistico, il PUC, delineate dalcomunale all’Urbanistica Mollynell’ultimo deli incontri programmati per redigere e dare corpo alla nuova politica urbanistica locale. A Palazzo Paolo V si è chiusa questa mattina la tornata delle audizioni delle categorie rappresentative degli interessi legittimi, le forze sociali e sindacali e i soggetti deputati ad esprimersi sulla pianificazione urbanistica e ...

La città produttiva, se ne parla per gli incontri in vista del puc

...non licenziare un documento percepito come estraneo - aggiunge'...un documento percepito come estraneo - aggiunge- ... Il, difatti, avrà ripercussioni economiche importanti e pertanto ...

Puc, l'assessore Chiusolo: "Sia corrispondente alle esigenze del territorio" anteprima24.it