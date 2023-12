Psicoterapia per bambini | come | quando e perché

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il servizio didel Centro è rivolto sia aiche ai loro genitori. Il superamento dei problemi in queste fasce di età è, infatti, un vero e proprio lavoro di squadra, che interessa genitori e figli. I, spesso, si sentono poco ascoltati e un genitore può lamentare, dal canto suo, l’impossibilità di capire il proprio figlio o la propria figlia. La comunicazione in famiglia è spesso molto difficile. Ipossono trovare uno spazio di ascolto accogliente e usufruire di percorsi specialistici e personalizzati, sulla base delle necessità espresse, per migliorare la propria qualità di vita e ritrovare il benessere emotivo. Per i genitori sono previste consulenze e sostegno affinché, attraverso una maggiore comprensione del problema, possano sostenere il figlio nella riduzione delle sue ...