Provocazione a Federico | “Se amo le donne? Mi interessano le persone”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fuori e dentro la casa del Grande Fratello qualcuno ha azzardato l’ipotesi chee Vittorio potrebbero diventare più che amici (anche se nessuno dei due ha mai fatto coming out). Fiordaliso ieri senza farsi troppi problemi ha dichiarato che secondo lei Menozzi ha una cotta per Massaro. Perla invece ha lanciato unae gli ha chiesto direttamente se gli piacciono anche le. Ladi Perla: “Ma a te piacciono anche le?” La Vatriero ha domandato al nuovo arrivato se glianche le, magari anche quelle più mature e lui ha risposto in maniera abbastanza vaga, per poi aggiungere che gli piacciono anche le ragazze più grandi: “Se mipure le? A ...