Provinciali | Spera | “I veterani hanno già dato quello che potevano”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDomenica 17 dicembre le elezione per il rinnovo dei dodici componenti del consiglio provinciale. Marcantonio, sindaco di Grottaminarda, è sceso in campo, candidandosi nella lista del partito democratico. In un’intervista spiega ragioni ed obiettivi. Sindaco come procede questa campagna elettorale per certi versi anomala? “A mio avviso in sordina e senza la giusta attenzione da parte dei cittadini, dei consiglieri comunali e dei media. E questo non è corretto per le nostre comunità che si apprestano a vivere una fase storica cruciale per il proprio futuro. Ci giocheremo tutto, dalla Stazione Hirpinia alla Piattaforma Logistica, dall’Area Vasta al Masterplan, dalla IIA alle Zes e per tutto quanto compete direttamente ed indirettamente all’Ente Provinciale attuale, in lenta agonia. Personalmente ritengo che vada resuscitato, anche se ...